وأضاف زيلينسكي، مخاطبًا الغرب في فيديو مسجل من كييف، اليوم الجمعة: “دافعوا عنا”، معترفًا بضعف قدرات بلاده على مواجهة الآلة العسكرية الروسية بقوله: “ليس لدينا قدرات لمواجهة صواريخ وطائرات روسيا”، وذلك مع دخول الحرب يومها الـ23.

وتابع: “دافعوا عن شعبنا واحمونا من الهجمات الروسية.. يمكن وقف القصف الروسي من خلال غلق أجواء بلادنا.. تحدثنا مرارًا أننا لا نستطيع أن نحمي مواطنينا ومنع قتل الآلاف من شعبنا بسبب القصف الروسي”.

وطالب الرئيس الأوكراني الغرب بتزويده بالأسلحة من أجل التصدي للهجمات الروسية.

مساعدات أمريكية:

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده وفرت ملياري دولار لدعم أوكرانيا عسكريًّا، مشيرًا إلى أن المساعدات تشمل مضادات للدبابات وأنظمة دفاع جوي.

وأضاف في مؤتمر صحافي أمس الخميس، أنه يعمل على حض الكونجرس على العمل بسرعة على إقرار تقديم المساعدات لأوكرانيا. إلى ذلك قال: إن روسيا ارتكبت “جرائم حرب” في أوكرانيا، وإن واشنطن تعمل على توثيقها، لافتًا إلى أن الأوكرانيين يعانون بسبب الهجوم الروسي.

واتهم موسكو بمحاولة اختلاق ذرائع لاستخدام أسلحة كيمياوية في أوكرانيا، مبينًا أن هجوم بوتين على أوكرانيا لم يتم وفقًا للخطة. وأوضح أن تبعات الهجوم الروسي بدأت تؤثر على أسعار الوقود والاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن روسيا باتت على حافة الهاوية بسبب العقوبات غير المسبوقة.