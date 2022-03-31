علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قرار روسيا تقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا قائلًا: “لا نصدّق أحدًا”.

وقال زيلينسكي: إن أوكرانيا لن تقدم أي تنازلات، وستقاتل من أجل كل جزء من أرضها ومن أجل كل فرد من الشعب.

محادثات مستمرة:

وأضاف أن المحادثات مع روسيا مستمرة لكن لا توجد نتائج ملموسة، و”في الوقت الحالي ليس هناك سوى كلام فقط، لا يوجد شيء ملموس”.

وتابع أن القوات الأوكرانية تتأهب لهجمات جديدة من جانب روسيا في منطقة دونباس.

مساعدات أمريكية:

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن استمر مدة ساعة و3 دقائق، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتقديم 500 مليون دولار إضافية كمساعدات. حسبما أكد البيت الأبيض.

وأبلغ بايدن زيلينسكي بأن الولايات المتحدة تعتزم تزويد الحكومة الأوكرانية بـ 500 مليون دولار من المساعدات المباشرة للميزانية، وفقًا للبيت الأبيض.