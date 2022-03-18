أكدت سارة العبدالكريم، عضو هيئة حقوق الإنسان وأستاذ مساعد في الطفولة المبكرة بجامعة الملك سعود، أن الأدلة مهمة جدًّا لإدانة المبتز، مشيرةً إلى أن المجتمع الأسري مقصر في توعية الأطفال بكيفية التعامل مع منصات التواصل وتفادي التعرض للتحرش.

د. سارة العبدالكريم – عضو هيئة حقوق الإنسان وأستاذ مساعد في الطفولة المبكرة بجامعة الملك سعود: ابتزاز الأطفال أسهل أنواع الابتزاز لسهولة الوصول إليهم وقلة نضجهم وانسياقهم لطرق الابتزاز خاصة مع انتشار التكنولوجيا #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qroXt8WfhU

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 18, 2022

عيب اجتماعي:

وتابعت العبدالكريم خلال حوارها إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن العيب الاجتماعي يمنعنا من التواصل الصحيح مع الأطفال ويعرض حياتهم للخطر.

وعددت عضو حقوق الإنسان صور الابتزاز التي قد يتعرض لها الأطفال ودور الوالدين في تسهيل الأمر بابتعادهم عن أطفالهم وغياب الرقابة.

ابتزاز الأطفال:

ورأت سارة العبدالكريم أن ابتزاز الأطفال أسهل أنواع الابتزاز لسهولة الوصول إليهم وقلة نضجهم وانسياقهم لطرق الابتزاز خاصة مع انتشار التكنولوجيا.