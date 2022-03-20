أتاحت الخطوط الحديدية السعودية “سار” شراء تذاكر السفر عبر قطار الشمال من محطة القريات وإليها ابتداء من الغد، حيث ستنطلق أولى رحلات القطار إلى القريات في الـ 31 من مارس الجاري، لتغطي الرحلة ما مسافته 1215 كيلومتراً بين الرياض والقريات.

رحلة قطار الشمال

وأكدت “سار” أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع موعد تدشين محطة القريات المحدد في الـ 30 من مارس الجاري، و ستتم إقامة حفل التدشين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، وبحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة شركة (سار) المهندس صالح الجاسر.

محطة القريات

يذكر أن محطة القريات تمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من خطة تشغيل قطار الشمال للركاب، التي توليها “سار” أهمية خاصة بالنظر للدور المحوري للمحطة، وما سوف تسهم به على صعيد تسريع مهام الربط الإقليمي والدولي، وتوفيرها كذلك دعماً لوجستياً ستنعكس آثاره على مجمل منظومة النقل في المملكة.

ودعت “سار” عملاءها الراغبين في الحجز وشراء التذاكر إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال تطبيق الجوال للهواتف الذكية.