نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري، في فض اشتباك التعادل السلبي وهز شباك الاتحاد مبكرًا.

هدددددف!⚽

د 16" الهدف الأول لـ #الهلال عن طريق " سالم الدوسري "

الهلال 1 × 0 الاتحاد#الهلال_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/9ggL8OGA1Y — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 8, 2022

سالم الدوسري يسجل الهدف الأول:

وانطلقت مباراة الهلال والاتحاد، قبل قليل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت مباراة الهلال ضد الاتحاد بشكل سريع، وضغط كبير من الزعيم قبل أن يحتسب حكم الكلاسيكو ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو عند الدقيقة 16.

وأطلق غوستافو كويلار تسديدة قوية اصطدمت باللاعب حمدان الشمراني، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها سالم الدوسري بنجاح، ليمنح الهلال تقدم مبكرًا، ويشعل أجواء الكلاسيكو.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، إلا أنه لعب 20 لقاء.