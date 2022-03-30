يُعد النجم سالم الدوسري من الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب السعودية الأول لكرة القدم خلال السنوات الماضية، ولعب دورًا بارزًا في التأهل لمونديال 2022.

سالم الدوسري يتألق

وبدأ سالم الدوسري تألقه الدولي بعد مشاركته مع منتخب السعودية تحت 20 عامًا في كأس العالم 2011 في كولومبيا، ليكون من أبرز النجوم في البطولة، ويصبح ركيزة أساسية مع الهلال والأخضر.

وشارك سالم الدوسري في 60 مباراة مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم في جميع البطولات، بمعدل 4736 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 16 هدفًا، وخطف الأنظار بتألقه اللافت في تصفيات كأس العالم 2022.

وشارك الدوسري في 13 مباراة بشكل أساسي مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم في تصفيات مونديال 2022، ونجح في تسجيل 7 أهداف، ليتصدر قائمة هدافي الأخضر بالتساوي مع صالح الشهري.

الأخضر يتأهل في الصدارة

ولعب المنتخب السعودي ضد أستراليا بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدف دون رد، سجله سالم الدوسري من ركلة جزاء.

وحقق الأخضر بقيادة الفرنسي رينارد العديد من الأرقام القياسية في تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس العالم، أبرزها الفوز على أستراليا للمرة الأولى بالتصفيات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).