يتطلع سامي النجعي لإحراز هدفين في شباك المنتخب الصيني غدًا عند مواجهة المنتخب السعودي لنظيره التنين الصيني في الجولة التاسعة “قبل الأخيرة” من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

هدفان يحققان لـ سامي النجعي التفوق على الثنيان:

ويرغب النجعي في التفوق على رقم يوسف الثنيان أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي الذي سجل 3 أهداف، بينما سجل النجعي هدفين وقد يتفوق على الثنيان في حال سجل النجعي هدفين ليُصبح رصيده الإجمالي 4 أهداف، ويُصبح أكثر لاعب سعودي محرزًا للأهداف في شباك التنين الصيني.

وخلال مسيرته مع المنتخب، أحرز نجم النصر، هدفين بقميص “الأخضر”، وكلاهما في مرمى الصين، وذلك في مباراة الدور الأول، التي فاز فيها منتخب السعودية، بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

10 مباريات لـ النجعي حتى الآن مع الأخضر:

وخاض سامي النجعي 10 مباريات مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منذ مارس عام 2021، أولها كانت مواجهة الصين التي أُقيمت في جدة، الأمر الذي يحفزه لمواصلة التألق والتسجيل في شباكه مجددًا.