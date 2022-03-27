لم يخف نادي الهلال رغبته مؤخرًا في التعاقد مع المدافع الصلب زياد الصحفي لاعب نادي الاتحاد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب أصبح قريبًا من التجديد مع نادي الاتحاد، مع وجود سببين يجعلان الهلال يتراجع عن ضم الصحفي.

الموقف لا يتكرر للمرة الثانية

السبب الأول هو رغبة إدارة الاتحاد في تفادي غضب جماهيري في حال رحل الصحفي لـ الهلال، على غرار رحيل سعود عبدالحميد للأزرق وعدم التجديد معه، كون الاتحاد بحاجة لكل نجومه للمنافسة على الألقاب كونه متصدر دوري المحترفين بالفترة الحالية.

راتب جديد لإقناع زياد الصحفي بالبقاء

السبب الثاني هو اقتراب الاتحاد من الاتفاق مع اللاعب على التجديد بعد نهاية مباراة المنتخب السعودي ضد أستراليا.

وقال الإعلامي عدنان جستنيه عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تأكيدًا للتغريدة المنشورة أدناه بعدم توقيع اللاعب لأي نادٍ أحب تأكيد أن إدارة نادي الاتحاد عرضت على اللاعب زياد الصحفي 7 ملايين ريال ولو سألوني عن رأيي لكان لي رأي آخر وهو بمنتهى الصراحة عرضوا عقده للبيع والاتحاد في هذه الحالة هو الكسبان واللاعب خسران، كل دقة بتعليمة”.

وكشف غرم العمري وكيل اللاعبين والناقد الرياضي لـ برنامج ”أكشن مع وليد” قائلًا: ”زياد سيجدد مع الاتحاد بعد عودته من المنتخب السعودي، والموضوع متوقف فقط على تفاصيل بسيطة”.

وحول مفاوضات الهلال مع زياد الصحفي، قال جستنيه: “كل ما يقال وينشر في بعض المواقع حول تعاقد نادي الهلال أو نادٍ آخر مع لاعب نادي الاتحاد والمنتخب السعودي زياد الصحفي لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا”.

وأضاف: “الهدف من هذه الأقاويل والشائعات المغرضة هي إثارة البلبلة التي لها غاياتها المعروفة وبالذات في هذا التوقيت تحديدًا”.