أكد المختص بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن العواصف الرملية واختلاف درجات الحرارة التي تشهدها المملكة خلال هذه الأيام، سببها الفترة الانتقالية بين الفصول.

أتربة مثارة:

وأضاف العقيل خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، اليوم الخميس، أنه سيكون هناك استمرار لتأثير الأتربة المثارة على بعض مناطق المملكة، وارتفاع في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، خاصة على المناطق الوسطى والشرقية.

سبب العواصف الرملية:

وتابع أن حركة الرياح وصلت إلى حوالي 60كم/س مما تسبب في تكون العواصف الرملية، وهذا يرجع إلى سببين هو الفروق في درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض، والمنخفضات الجوية الحركية في البحر الأبيض المتوسط.