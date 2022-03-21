علق السويسري مانويل نافارو رئيس دائرة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم على عدم طرد اللاعب سعود عبدالحميد لاعب الهلال في مباراة الاتحاد التي أُقيمت الثلاثاء قبل الماضي بالجولة الـ12 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مانويل نافارو – رئيس لجنة الحكام : مصطفى غربال من أفضل حكام أفريقيا واتخذ قرارات غير صحيحة بلقاء النصر والهلال .. ولقطة سعود عبدالحميد تحتاج للوقت لإعطاء قرارنا بها .. نسعى لاستقطاب أفضل الحكام لكن الأوروبيون مرتبطون.

⁦#ShahidVIP⁩ ⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/pcyU2BUX2f — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 20, 2022

لماذا تمت المطالبة بطرد سعود عبدالحميد ؟

وكان عبدالحميد ضرب فهد المولد وتدخل بقوة على اللاعب أندري فيليبي لاعب وسط الاتحاد، في لقطتين طالب فيهما جمهور الاتحاد بطرده بسبب تدخلاته العنيفة على لاعبي الخصم.

حكم برازيلي أثار الجدل

وقال نافارو في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” اللقطتان كان يجب علينا رؤيتهما من جميع الزوايا حتى يتم اتخاذ القرار الصحيح، وكنا بحاجة إلى الوقت من أجل إعطاء القرار الصحيح”.

يذكر أن المباراة كان أدارها الحكم البرازيلي رفائيل كلاوس، وانتهت بفوز الهلال على الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ” الملز” في الرياض.