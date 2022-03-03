دشن رئيس مؤسسة البريد السعودي “سبل” المهندس آنف بن أحمد أبانمي، ومدير عام موسم الرياض الأستاذ ماجد بن خالد الغرابي، في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، مساء الاثنين الماضي، إعلان كسر المملكة الرقم القياسي العالمي لأكبر طابع بريدي يُسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والذي بلغت مساحته 5.95م2، متخطيًا “والت ديزني”، حامل اللقب السابق لأكبر طابع بريدي في العالم، والبالغة مساحته 4.11 م2.

يتميز مشروع البريد السعودي “سبل” بصناعة أكبر طابع بريدي في العالم بتفاصيله المميزة، فتمت صناعة الطابع البريدي من المواد التي تصنع منها الطوابع الفعلية، بالإضافة إلى حبرها الخاص، وسوف تطرح مؤسسة البريد السعودي “سبل” الطابع من فئة 3 ريالات اليوم في جميع فروعها الرئيسة بمناطق المملكة.

أكبر طابع بريدي في العالم:

ويتوسط الطابع شعار موسم الرياض باللون الأبيض، ويتسم الطابع البريدي بتصميم مميز يعكس الهوية العامة لموسم الرياض ويتضمن العديد من الأيقونات التي تمثله، منها العجلة الدوارة ولعبة سكاي لووب من منطقة “رياض ونتر وندرلاند” وطائر الطوقان الذي يمثل منطقة “رياض سفاري”، إضافةً إلى النافورة من منطقة “بوليفارد رياض سيتي” وسيارة سباق تعكس أحد المعارض التي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض المتنوعة.

واكتمل تدشين الطابع البريدي باعتماده وتوثيقه من قِبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والتي سجلت عدة أرقام قياسية أخرى لموسم الرياض، منها الزحليقة العملاقة في “أفالانش” والتي حققت رقمين قياسيين خلال الموسم، ولعبة سكاي لووب كأكبر لعبة حلزونية في العالم، إضافةً إلى تقنية عرض خمس شخصيات مختلفة للفنان محمد عبده في أمسية “ليلة المعازيم” بتقنية الهولوغرام في عرض واحد.