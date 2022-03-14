نجح الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب البارشا في خطف الأنظار في مباراة برشلونة ضد أوساسونا، بفضل تألقه ومساهمته في فوز البارشا على أوساسونا برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

أرقام عثمان ديمبيلي بلقاء برشلونة ضد أوساسونا

وذكرت صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية أن ديمبيلي تمكن من صناعة هدفين لـ برشلونة أحرزهما كل من الإسباني فيران توريس والجابوني بيير أوباميانج.

كما أكدت الصحيفة أن ديمبيلي لم يتوقف تألقه عند هذا الحد بل أرسل 7 عرضيات داخل منطقة جزاء أوساسونا ليكون أكثر اللاعبين إرسالًا للعرضيات في المباراة، كما استخلص ديمبيلي الكرة في 3 مناسبات من الخصم، ولمس الكرة 93 مرة خلال المباراة نجح في تمرير معظمهم كتمريرات صحيحة.

وكان المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز أثنى على أداء عثمان ديمبيلي بلقاء برشلونة ضد أوساسونا قائلًا: ” عثمان ديمبيلي لاعب قادر على إحداث الفارق، أنا سعيد حقيقة بمستواه”.

فيران توريس يُبدع بالمباراة ذاتها

يذكر أن اللاعب الإسباني الشاب فيران توريس، تمكن من إحراز أول ثنائية له مع نادي برشلونة في الدوري الإسباني، وذلك بعد تألقه اللافت في مباراة أوساسونا مساء أمس الأحد.

ووفقًا لما ذكرته شبكة Opta فإن توريس صاحب الـ22 عامًا سجل ثنائيته الأولى مع برشلونة مع العلم أنه شارك في 78 مباراة سابقة مع فالنسيا ثم البارشا.

وأضافت أن توريس سجل هدفين فقط في الشوط الأول أمام أوساسونا من 4 تسديدات قام بها مع أنه سجل هدفًا واحدًا فقط خلال آخر 16 محاولة سابقة له مع برشلونة في الدوري الإسباني.