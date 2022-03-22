أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تأجيل العمل بنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة، لمدة عام، مشيرة إلى أن ذلك من أجل تحقيق الأهداف التي وضع النظام لها.

سدايا تؤجل العمل بنظام حماية البيانات الشخصية:

وقالت سدايا على حسابها الرسمي في تويتر: إنه بناء على ما تلقته من مرئيات وملاحظات من الأفراد والجهات العامة والخاصة المحلية والعالمية على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية أثناء فترة استطلاع مرئيات العموم، ولأجل تحقيق الأهداف التي من أجلها وضع النظام، وبناء على ما تم رفعه من توصيات من قبل سدايا، فقد قررت الجهات المختصة تأجيل العمل بالنظام إلى تاريخ 25/ 8/ 1444هـ، الموافق 17 مارس من العام 2023، لاتخاذ ما يلزم حيال هذه التوصيات.

وأعلنت سدايا ترحيبها بجميع الشركاء والمختصين للمساهمة في الجهود المستقبلية لتحسين كل ما من شأنه تعظيم الأثر من تطبيق النظام، وذلك من خلال المشاركة في الجولة الثانية لاستطلاع الرأي.