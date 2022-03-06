انطلقت اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية حضوريًّا، للفصل الدراسي الثاني 1443هـ، لجميع المراحل الدراسية، في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، والتي ستستمر حتى الخميس الموافق 7 شعبان.

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طلاب المرحلة الابتدائية بـ #تعليم_مكة: سعداء بتأدية أول اختبار حضوري في الفصل الدراسي الثاني. pic.twitter.com/AZaJId23Nx — إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) March 6, 2022

سعادة الطلاب بـ الاختبارات التحريرية:

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق “الاختبارات”، بعد انطلاقها اليوم، وسط تكثيف وزارة التعليم، العمل ضمن منظومة متكاملة من الإشراف والمتابعة، والوقوف على مراحل الاستعداد قبل بدء الاختبارات؛ لضمان سيرها بالشكل الأمثل، ووفق الأهداف التي وضعتها اللجان المعنيّة بالمتابعة، والعمل على رصد مؤشراتها بشكل مستمر.

ووثقت الصفحات الرسمية للإدارات التعليمية بكافة مناطق المملكة، الاختبارات الحضورية، ورصدت سعادة الطلاب بأداء الاختبارات داخل قاعات الدراسة، بعد انقطاع لفترات طويلة كانوا يؤدونها عن بعد.

وأعرب طلاب المرحلة الابتدائية في تعليم مكة عن سعادتهم متمنين النجاح والتوفيق في اختباراتهم.

أجواء جاذبة اطلاب المدينة المنورة:

في أجواء تعليمية جاذبة وبيئة تربوية هادئة أدى طلاب وطالبات إدارة تعليم المدينة المنورة اختبارات الفصل الدراسي الثاني بكل يسر وانسيابية.

وتابع مدير عام تعليم المدينة المنورة، ناصر بن عبدالله العبدالكريم، في جولة تفقدية صباح اليوم على عددٍ من مدارس المنطقة لمتابعة سير الاختبارات.

55 ألف طالب وطالبة في الباحة:

وفي منطقة الباحة ووسط أجواء تربوية مفعمة بالراحة والطمأنينة، وبمتابعة من المدير العام والقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات، أدى 55 ألف طالب وطالبة اختبارات الفصل الدراسي الثاني حضوريًّا.

استعدادات مدارس جدة:

كما أدى طلاب جميع المراحل بمدارس تعليم جدة الاختبارات اليوم، بعد أن أعلنت المدارس جاهزيتها العالية لاستقبال الطلاب والطالبات؛ لإجراء الاختبارات التحريرية، وبمتابعة مستمرة من كافة إدارات التعليم.