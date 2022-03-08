سجلت أسعار الذهب في مصر، أمس الاثنين، ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق، متأثرة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أول مرة في التاريخ:

وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة: إن “سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر، قفز ليحلق في السماء، مسجلًا 1001 جنيه، لأول مرة في التاريخ”.

وتابع أن “سعر الأوقية وزن 31 جرامًا من نفس العيار، بلغ 31031 جنيهًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ سعر كيلو الذهب، مليون وألف جنيه”.

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، أن “سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 751 جنيهًا في السوق المحلي، كما بلغ سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 سعر 7008 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب من نفس العيار 876 جنيها”.

وكان أمير رزق توقع أن أسعار الذهب في مصر ستتخطى الـ1000 جنيه، وأن سعر الجنيه الذهب سيتخطى 7000 جنيه.