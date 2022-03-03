قفزت أسعار النفط متجاوزة 117 دولارًا للبرميل اليوم الخميس، لتواصل صعودها منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، وسط توقعات بأن السوق ستظل تعاني من نقص المعروض لعدة أشهر عقب فرض عقوبات قاسية على موسكو والخروج الجماعي لاستثمارات الشركات الكبرى من أصول النفط الروسية.

برنت يرتفع:

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت ذروتها قرب أعلى مستوى من 10 سنوات، عند 117.6 دولار للبرميل في تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع 4.7 دولار أو 4.2%.

كما حققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستويتها عند 115 دولاراً للبرميل، مرتفعة 4.4 دولار أو 4.01%.

تعاظم المخاوف:

وجاء الارتفاع بعد تعاظم المخاوف على إمدادات النفط بسبب استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي لا تنفكّ تنهال على موسكو بسبب ذلك.

وتأتي هذه المكاسب أيضاً بعد إعلان تحالف أوبك+ الالتزام بالخطة الحالية لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل في اليوم أبريل المقبل.

وكانت التوقعات بأن تبقي المجموعة، على سياستها الراهنة بزيادة الإنتاج تدريجياً.