انتقد سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر، لاعبي العالمي وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرًا.

سعود الصرامي :

لاعبي النصر لا يهمهم الا جمع الملايين .. حتى رئيس النصر لم يعتذر بعد الخسارة !!! ..

الحصاد الرياضي …@L9arami pic.twitter.com/fJFT6awUQB

— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 10, 2022

النصر يعاني بسبب لاعبيه !

وقال الصرامي متحدثًا في برنامج ” الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية: ” للأسف أقولها بكل صراحة، لاعبو العالمي لا يفكرون إلا في جمع الملايين من الريالات والدولارات ولا يفكرون في جلب البطولات لخزائن النادي”.

وأضاف: ” أدعو جماهير العالمي لمتابعة حساب النادي في سناب شات، سترون كيف يسخر ويفرح اللاعبون وكأنه لم يخسروا من الهلال خلال 10 أيام في كأس الملك وبرباعية في الدوري”.

وتابع: ” لم يُكلف اللاعبون خاطرهم بالاعتذار للمشجع الذي بكى في مباراة الهلال، وأيضًا رئيس النادي لم يعتذر”.

العالمي يستعد لمواجهة الاتفاق

يذكر أن النصر يستعد اليوم الجمعة لمواجهة نادي الاتفاق في الجولة الـ24 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد العالمي في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة.