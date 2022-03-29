استخرج فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب في مدينة الملك سعود الطبية، بعد عملية دقيقة ومعقدة استمرت أربع ساعات رصاصة في الفص الأيسر من المخيخ بالقرب من الأوعية الدموية الرئيسية في قاع الدماغ، لمواطن أصيب بطلق ناري خارج المملكة، حيث تمت العملية باستخدام جهاز الملاحة العصبية.

حالة المريض مستقرة

وأوضح استشاري مساعد جراحة المخ والأعصاب د.حسام غسان أنه تم نقل المريض للعناية المركزة وعمل أشعة مقطعية للتأكد من عدم وجود نزيف، ولله الحمد تمت العملية دون مضاعفات وحالة المريض مستقرة.

يذكر أن المصاب أربعيني وقد تعرض لحادث إطلاق نار خارج المملكة وتم نقله بالإخلاء الطبي لمدينة الملك سعود الطبية.

يشار إلى أن العملية كانت بقيادة استشاري مساعد جراحة المخ والأعصاب د.حسام غسان، د.نوف الثبيتي، وإشراف استشاري جراحة المخ والأعصاب د.رامي الشمراني.