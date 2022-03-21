أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم أمراض المخ والأعصاب بأن السكتة الدماغية تحدث عندما تنقطع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو تنخفض مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية لتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.

جاء ذلك على لسان استشاري ورئيس قسم الأمراض المخ والأعصاب بالمدينة د.هاني العبدلي، منوهًا إلى أهمية إتباع عدد من الإرشادات لتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية وهي: خفض ضغط الدم الذي يساعد في الوقاية من النوبة الإقفارية العابرة أو السكتة الدماغية لاحقًا و غالبًا ما تستخدم تغييرات نمط الحياة الصحية والأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وخفض كمية الكوليسترول حيث يقلل تناول كميات أقل من الكوليسترول والدهون وخاصة الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة من تراكم الدهون بالشرايين، والابتعاد عن التدخين لأنه يزيد من خطورة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى المدخنين وغير المدخنين الذين يتعرضون للتدخين السلبي .

الحمية والتمارين والرياضة

وأضاف: وكذلك الحمية والتمارين الرياضية وفقدان الوزن يمكن أن تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم أيضًا، ويساهم زيادة الوزن في وجود عوامل خطر أخرى للإصابة بالسكتة الدماغية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الوعائية وداء السكري، ويقلص اتباع نظام غذائي يحتوي على زيت الزيتون والفواكه والمكسرات والخضراوات والحبوب الكاملة من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية .

وشدد د.العبدلي على ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام، حيث تقلل من ضغط الدم وتزيد من مستويات الكوليسترول الجيد وتحسن الصحة العامة للأوعية الدموية والقلب، وهذا يساعد أيضًا على فقد الوزن وضبط داء السكري والحدِ من التوتر، و لابد من ممارسة الرياضة تدريجيًّا ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل مثل المشي أو الركض أو السباحة أو ركوب الدراجات في معظم أيام الأسبوع إن لم يكن كلها، وعلاج انقطاع النفس الانسدادي النومي وهو اضطراب في النوم يؤدي إلى توقف التنفس لفترات قصيرة بشكل متكرر أثناء النوم، ويتضمن العلاج جهازًا يوفر ضغطًا إيجابيًّا في مجرى الهواء من خلال قناع لإبقاء مجرى الهواء مفتوحًا.