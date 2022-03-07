قدمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الأنف والأذن والحنجرة، ثمان نصائح لمرضى الجيوب الأنفية، تزامنًا مع حلول فصل الربيع التي يتأثر فيه البعض بحساسية الأنف والجيوب الأنفية؛ كونه الوقت الذي تكثر فيه الرياح المصاحبة للأتربة، وتكثر فيها حبوب اللقاح والمواد النباتية الأخرى والعفن في الهواء الطلق.

الربيع والالتهابات الأنفية

وأشار استشاري الأنف والأذن والحنجرة بالمدينة الدكتور جميل السويحب، إلى أن أكثر المتضررين فيها هم مرضى التهابات الأنف والجيوب الأنفية الذين يعانون من تجدد الالتهابات الأنفية وزيادة الأعراض في هذه المواسم من السنة.

وأضاف : “أفضل طرق الوقاية من التهابات الأنف التحسسية هي تجنب مسببات الحساسية ،والالتزام بعدد من النصائح والإرشادات التي تساعد في الوقاية من هذه المشكلة الصحية الشائعة مع تغيرات المناخ الحالية، ومن أهمها التحقق من تقارير الطقس اليومية وإغلاق النوافذ والأبواب والبقاء داخل المنزل ما أمكن عندما يكون احتمال حدوث الغبار والرياح مرتفعًا، واستخدام مكيفات وفلاتر ومرشحات الهواء لتصفية الهواء خلال ذروة الأعراض قد يكون مفيدًا للمرضى الذين يعانون من حساسية الأنف والجيوب الأنفية”.

استخدام القناع والكمامات

وأكد السويحب على أهمية استخدام القناع والكمامات عالية الجودة عند الخروج من المنزل ومزاولة الأنشطة اليومية وتجنب المناطق العشبية مثل الحدائق والحقول عندما يكون ذلك ممكنًا خلال ذروة الأعراض لتجنب المثيرات التحسسية ، مشددا على ضرورة تجنب الحيوانات الأليفة ، وتجنب روائح الدخان والطلاء ومواد التنظيف والعطور القوية التي تعتبر من مثيرات التحسس الأنفي .