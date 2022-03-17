سقط آرسنال ضد ليفربول بثنائية دون رد، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ27 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي.

الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ثنائية تُسقط آرسنال ضد ليفربول بالشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، نجح البرتغالي دييغو جوتا في إحراز الهدف الأول بعد اختراق مميز لدفاعات آرسنال في الدقيقة الـ55.

وعزز البديل البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من تقدم ليفربول محرزًا الهدف الثاني في الدقيقة الـ63 بلمسة سحرية.

ولم ينجح آرسنال في تقليص الفارق لتنتهي المباراة، بفوز ليفربول بثنائية دون رد ليُصبح رصيده 69 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر نادي مانشستر سيتي.

أما رصيد آرسنال فتجمد عند 51 نقطة في المركز الرابع.

وكان من المقرر مواجهة ليفربول لفريق مانشستر يونايتد، الأحد المقبل في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي، لكن تم تأجيل المباراة لشهر إبريل المقبل.

أما آرسنال فسوف يواجه فريق أستون فيلا بعد غدٍ في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يعود للمشاركة:

وكانت مباراة آرسنال ضد ليفربول، شهدت مشاركة اللاعب المصري محمد صلاح بديلًا في الدقيقة الخامسة والخمسين، وذلك بعد أن كان تعرض لإصابة في لقاء برايتون بالجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول كان تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء فريق إنتر ميلان الإيطالي من دور الستة عشر.