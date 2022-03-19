انتهت مباراة أستون فيلا ضد آرسنال عصر اليوم السبت، بفوز آرسنال بهدف دون رد، وذلك ضمن مباراة الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة أستون فيلا ضد آرسنال:

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل فريق آرسنال الذي سعى إلى تسجيل الهدف الأول، وسط تألق دفاعي من لاعبي أستون فيلا.

ووسط الضغط الهجومي من قبل لاعبي فريق آرسنال، نجح الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا في إحراز الهدف الأول للجانرز بالدقيقة الثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم آرسنال بهدف دون رد.

وبالشوط الثاني، واصل أستون فيلا محاولاته الهجومية، وذلك لإحراز هدف التعادل ولكن دون فائدة، وسط تألق دفاعي جيد من لاعبي آرسنال.

آرسنال في المربع الذهبي:

ولم يحدث أي جديد بـ مباراة أستون فيلا ضد آرسنال، ليفوز آرسنال بهدف دون رد ويُصبح رصيده 54 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 36 نقطة في المركز التاسع.

وتُستكمل مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي غدًا، بإقامة مباراة ليستر سيتي ضد برينتفورد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب توتنهام هوتسبير مع فريق وست هام يونايتد في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.