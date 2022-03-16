كشف تقرير برنامج سكني الصادر في شهر مارس الجاري عن إصدار 637,549 شهادة تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول من بداية البرنامج حتى نهاية شهر فبراير الماضي، كما أظهر التقرير نمو أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها “سكني” إلكترونياً لمستفيديه من خلال موقعه وتطبيقه.

المستفيدون من تحمل ضريبة التصرفات العقارية

وأظهر التقرير استفادة 11,704 أسر خلال شهر فبراير الماضي فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 16,020 أسرة، بالاستفادة من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء ضمن مشاريع “سكني”، وخيار البناء الذاتي، والأراضي السكنية المتاحة ضمن موقع وتطبيق “سكني” بهدف تسهيل التملك ورفع نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً على الرابط.

تفاصيل تحديثات البناء

وتضمن تقرير “سكني” تفاصيل تحديثات البناء في أكثر من 92 مشروعاً توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 115 مشروعاً توفّر نحو 150 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 750 ألف ريال.

وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث يتيح موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني حجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، ضمن 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج “سكني” من خلال الرابط.

خدمات سكني الإلكترونية

كما أبرّز التقرير خدمات سكني الإلكترونية التي يُقدمها تطبيق وموقع “سكني” بيسر وسهولة على مدار الساعة والتي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية، وعروض الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عقود الأراضي، وخدمة المستشار العقاري، وخيارات “السوق العقاري”، والتصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.