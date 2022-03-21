أكد برنامج سكني، التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يجب الالتزام بعدة أمور بعد توقيع عقد الدعم السكني، منها مباشرة البدء بالبناء بعد التوقيع.

وأضاف برنامج سكني، عبر حسابه في “تويتر”، أنه يجب كذلك الالتزام باكتمال البناء في المهلة المُحددة، وسداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم، مشدداً على ضرورة الحرص على تحديث مراحل البناء حتى إصدار شهادة إتمام البناء، وتسليمه لصندوق التنمية العقارية.

جاء ذلك في رد من برنامج سكني جاء رداً على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن مدى إلزامه بالانتهاء من مراحل البناء في المهلة المُحددة من عدمه.

ضريبة التصرفات العقارية

وكان تقرير برنامج سكني الصادر في شهر مارس الجاري قد كشف عن إصدار 637,549 شهادة تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول من بداية البرنامج حتى نهاية شهر فبراير الماضي، كما أظهر التقرير نمو أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها “سكني” إلكترونياً لمستفيديه من خلال موقعه وتطبيقه.