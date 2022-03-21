أكد برنامج سكني، التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يجب الالتزام بعدة أمور بعد توقيع عقد الدعم السكني، منها مباشرة البدء بالبناء بعد التوقيع.
وأضاف برنامج سكني، عبر حسابه في “تويتر”، أنه يجب كذلك الالتزام باكتمال البناء في المهلة المُحددة، وسداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم، مشدداً على ضرورة الحرص على تحديث مراحل البناء حتى إصدار شهادة إتمام البناء، وتسليمه لصندوق التنمية العقارية.
جاء ذلك في رد من برنامج سكني جاء رداً على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن مدى إلزامه بالانتهاء من مراحل البناء في المهلة المُحددة من عدمه.
ضريبة التصرفات العقارية
وكان تقرير برنامج سكني الصادر في شهر مارس الجاري قد كشف عن إصدار 637,549 شهادة تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول من بداية البرنامج حتى نهاية شهر فبراير الماضي، كما أظهر التقرير نمو أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها “سكني” إلكترونياً لمستفيديه من خلال موقعه وتطبيقه.
المستفيدون من تحمل ضريبة التصرفات العقارية
وأظهر التقرير استفادة 11,704 أسر خلال شهر فبراير الماضي فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 16,020 أسرة، بالاستفادة من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء ضمن مشاريع “سكني”، وخيار البناء الذاتي، والأراضي السكنية المتاحة ضمن موقع وتطبيق “سكني” بهدف تسهيل التملك ورفع نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً على الرابط.
تفاصيل تحديثات البناء
وتضمن تقرير “سكني” تفاصيل تحديثات البناء في أكثر من 92 مشروعاً توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة ضمن 115 مشروعاً توفّر نحو 150 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 750 ألف ريال.
وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث يتيح موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني حجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، ضمن 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج “سكني” من خلال الرابط.
اترك تعليقاً