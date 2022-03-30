أتاحت السلطات في سلطنة عمان إمكانية دخول المواطنين الخليجيين إلى السلطنة عن طريق استخدام بطاقة الهوية، من خلال المنافذ المختلفة.

دخول سلطنة عمان ببطاقة الهوية

وكتب الحساب الرسمي لشرطة عمان السلطانية على موقع التواصل تويتر: “تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه المواطنين الكرام بإمكانية استخدام البطاقة المدنية للعبور من المنافذ البرية المجاورة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”.

وأضافت: “كما باستطاعة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي الكرام استخدام بطاقة الهوية لدخول سلطنة عمان عبر المنافذ المختلفة.

حادث مأساوي

يذكر أن السلطنة شهدت حادثًا مأساويًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، الأحد الماضي عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء انهيار صخري في موقع للكسارات بمنطقة العارض في ولاية عبري.

ونشرت الهيئة، في حسابها الرسمي على تويتر مقطع فيديو للانهيارات الصخرية، وعلقت: “لا تزال الانهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين”.

وأضافت: “حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة”.