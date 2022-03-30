أعرب قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، عن سعادته بتحقيق الفوز على أستراليا، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

سلمان الفرج سعيد بالتأهل في الصدارة:

وقال سلمان الفرج خلال تصريحاته لقناة SSC بعد نهاية المباراة: “مبروك لجميع السعوديين هذا التأهل العظيم الذي يستحق الجميع من قيادة وشعب”.

وتابع: “كنا نستحق التأهل في الصدارة.. وشارة قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم شرف وتاج على الرأس، ولكن هذا القماش لا يجعلني مختلف عن بقية اللاعبين.. الكل في الأخضر كابتن ولولا زملائي اللاعبين لم أكن شيئًا”.

الأخضر يتجاوز أستراليا:

وانتهت مباراة السعودية ضد أستراليا التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، بفوز الأخضر بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022، فيما حلت اليابان في المركز الثاني بـ22 نقطة.