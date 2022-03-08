أبدى قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، سعادته بالعمل مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مشيدًا بتأثيره الكبير مع الزعيم.

سلمان الفرج يشيد بمدربه دياز:

وقال سلمان الفرج بعد الكلاسيكو: “رامون دياز عمل على التغيير النفسي وإراحة اللاعبين بالملعب، نشكر مدربنا على ما قدمه لنا بعدما كنا نعاني في السابق”.

وعاد رامون دياز لتدريب الهلال بعد رحيل المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم، لتذبذب نتائج الفريق معه، ليحقق الزعيم انتفاضة تحت قيادته، حيث ظهر بشكل مميز معه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية:

وانتهت مباراة الهلال ضد الاتحاد المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 43 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 54 نقطة في الصدارة.