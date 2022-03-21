روت سهام حسنين صاحبة فكرة ذا جروفر بموسم الرياض قصة نجاح فكرتها بموسم الرياض.

وقالت سهام حسنين لـ”المواطن“، إن مشاعرها لا توصف بنجاح فكرة ذا جروفز ضمن فعاليات موسم الرياض، والإقبال المبهر من الجمهور وثنائهم على فكرتها وإبداعها.



وأضافت أن التحدي الأكبر هو تصميم المشروع في أحضان حديقة الخزامى بحي السفارات.

بداية فكرة ذا جروفز

وقالت إن فكرة ذا جروفز بدأت مع بداية الجائحة، وتم تقديم الفكرة لهيئة الترفيه وفازت بالمركز الأول.

وتابعت سهام حسنين أن التحدي لم يكن سهلاً أبداً، في ظل التنافس، والموقع الاستراتيجي في حي السفارات في قلب الرياض.

ونوهت إلى أن التحدي أيضا تمثل في حديقة مساحتها 26 ألف متر مربع، وأشجار وطبيعة خلابة ممنوع لمسها، ومبانٍ موجودة من 41 سنة، وأسوار من النوع الحجري النادر، فإنها بلا شك حديقة رائعة وهنا كان التحدي.

وقالت “نتحدث أيضا عن الإضاءة وهي سر الجمال وروعة المكان، والخدمات الممتازة”.

قصة نجاح تثلج القلب

وأضافت أنا حزينة لأن كل شيء له بداية تكون له نهاية، ونحن اقتربنا على نهاية الموسم، ولكن ما يثلج قلبي هو نجاح المشروع.

وتابعت أن كل العاملين وفريق العمل لديها متميز وجبار وآمن بفكرتها.

وقالت “أول من آمن بفكرتي وجعلني أنطلق هو معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ”.

وتابعت أن التحدي الآخر أن يكون الزائر وبمجرد الدخول يشعر بفخامة المكان ويشعر بتجربة راقية تليق بهم من حيث العروض والمطاعم والتجربة بحد ذاتها يكون لها طعم خاص.