واصل سهم أرامكو السعودية، الأداء الإيجابي خلال الفترة الأخيرة، مسجلاً أعلى سعر منذ الإدراج في ديسمبر 2019، خلال جلسة اليوم الأربعاء، عند 43.1 ريال.

وفي تلك الأثناء ارتفع سهم أرامكو بنسبة 3.38% عند سعر 42.85 ريال، متصدراً قيم التداولات بنحو 888.04 مليون ريال بعدد 20.93 مليون سهم.

ودفع سهم أرامكو قطاع الطاقة إلى الارتفاع بنسبة 3.4% متصدراً ارتفاعات القطاعات.

تاسي يرتفع:

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “تاسي” بنسبة 0.26% ما يعادل 33.42 نقطة عند مستوى 12707.76 نقطة.

ودعمت ارتفاعات سهم أرامكو بالفترة الأخيرة، من زيادة القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2.29 تريليون دولار تحتل بها المرتبة الثانية عالمياً بعد شركة أبل صاحبة المركز الأول بنحو 2.66 تريليون دولار.

تستفيد شركة أرامكو من ارتفاعات أسعار النفط المتتالية في الأسواق العالمية، بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، ما يفاقم التوتر في أسواق الطاقة.

مناقشات صندوق الاستثمارات العامة:

وبدأ صندوق الاستثمارات العامة مناقشات حول كيفية تسييل حصته البالغة 86 مليار دولار تقريباً في أكبر شركة للطاقة في العالم في الوقت الذي يسعى فيه لجمع الأموال لأهداف استثمارية طموحة، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت” مؤخراً.

وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس البدائل لحيازته البالغة 4% في أرامكو السعودية، بما في ذلك البيع الكامل أو الجزئي للحصة، أو جمع الأموال من خلال رهن الأسهم مقابل إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل أو القروض.