أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 84.08 نقطة ليقفل عند مستوى 12674.34 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 12.1 مليار ريال.

أداء الأسهم السعودية اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 266 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار المعدات، وسابك للمغذيات الزراعية، وبتروكيم، وأمانة للتأمين، وبوبا العربية، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساب للتكافل، وتهامة، والكابلات السعودية، والأبحاث والإعلام، والغاز الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 16.57% و 4.87% .

وجاءت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، والمجموعة السعودية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، ودار المعدات، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطا في القيمة.

السوق الموازية نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 21.75 نقطة ليقفل عند مستوى 25000.96 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 91 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و 190 ألف سهم تقاسمتها 4563 صفقة.