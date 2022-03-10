أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 54.43 نقطة ليقفل عند مستوى 12684.16 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليارات ريال.

حركة مؤشر سوق الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 203 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والجوف، وأسواق المزرعة، والعالمية، وسليمان الحبيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكيميائية، وأرامكو السعودية، والمعذر ريت، ومتطورة، وتشب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 5.15% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، والتصنيع، وكهرباء السعودية، وكيان السعودية الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ومعادن، وسابك، والأهلي الأكثر نشاطا في القيمة.

الأسهم السعودية الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 6.83 نقاط ليقفل عند مستوى 24789.36 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 67 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 710 آلاف سهم تقاسمتها 4900 صفقة.