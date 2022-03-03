أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 101.66 نقطة ليقفل عند مستوى 12756.31 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 12.5 مليارات ريال.

حركة التداول اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 303 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معادن، وأسمنت ام القرى، وأسمنت اليمامة، وكيان السعودية، وذيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الجزيرة ريت، وأنابيب، وإتحاد الخليج الأهلية، وفيبكو، وأنعام القابضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.64% و 4.17% .

و كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والتصنيع، والإنماء الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسابك، والراجحي، وكينا السعودية، ومعادن الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 195.36 نقطة ليقفل عند مستوى 24767.02 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 255 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون و 980 ألف سهم تقاسمتها 9830 صفقة.