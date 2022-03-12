أعرب الأوروجوياني سيبولدي، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الأهلي، عن سعادته بتحقيقه أول فوز له مع الراقي في أول مباراة يقودها فنيًّا مع الراقي.

"قدمنا شوط أول رائع وكنت مسرور من أداء الفريق، وهناك تفاصيل معينة نحتاح أن نحسنها، وسنزيد من الجرعات اللياقية للاعبين"

سيبولدي – مدرب نادي #الأهلي#الاهلي_الطائي#قنوات_SSC pic.twitter.com/GLhL65mpnA

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 12, 2022

الأهلي يفوز في أول مباراة بعد إقالة هاسي:

وكان الراقي هزم الطائي بنتيجة 3/ 1 في أول مباراة للفريق بعد إقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي.

وتحدث سيبولدي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلاً: “قدمنا شوطًا أول مميز أمام الطائي ورغم الفوز لدينا بعض الأمور الفنية والتفاصيل التي نسعى إلى تحسينها، والفريق كان مميزًا هجوميًّا ودفاعيًّا”.

وأضاف سيبولدي: “لاعبو الأهلي يملكون الموهبة والمهارة، وهذا شيء رائع”.

يذكر أن الراقي سيواجه نادي الهلال يوم الجمعة المقبلة في الجولة الـ25 من دوري المحترفين.