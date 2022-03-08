وصل المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي إلى جدة، تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

روبرت سيبولدي في جدة

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول روبرت سيبولدي إلى جدة اليوم، ورحب به، متمنيًا له التوفيق في مشواره مع الفريق.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن تعاقده مع روبرت سيبولدي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، بعد إقالة مدربه بيسنيك هاسي عقب الخسارة أمام الاتفاق بهدف دون رد.

وتعود آخر تجارب المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تيخوانا المكسيكي، ولكن تمت إقالته في شهر سبتمبر الماضي، ولم يتول مهمة تدريب أي فريق حتى تعاقده مع الأهلي.

الأهلي يواجه الطائي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الطائي صاحب المركز العاشر.