أعلنت شركة سيكو المالية بصفتها مدير صندوق سيكو السعودية ريت عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على عقار جديد لصالح الصندوق، وهو عقار تجاري مكتبي يقع في مدينة الرياض على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول في حي حطين.

وقالت سيكو المالية في بيان على “تداول السعودية”، إن العقار عبارة عن مجمع تجاري يضم مطاعم ومقاهي، بالإضافة إلى المكاتب، وتبلغ مساحة الأرض نحو 11.49 مليون متر مربع، ومساحة البناء 36,495 متراً مربعاً.

وأضافت أن نسبة إشغال العقار 100%، بإجمالي دخل تأجيري 31.5 مليون ريال سنوياً، وسيبدأ العقار التشغيل خلال شهر أبريل من عام 2022.

قيمة شراء العقار

وتبلغ قيمة شراء العقار 448 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية والسعي ومصاريف الاستحواذ.

وقالت سيكو المالية إنه سيتم تمويل شراء العقار بزيادة قيمة أصول الصندوق من خلال قبول مساهمة عينية من بائع الأصل العقاري بمبلغ 148 مليون ريال، والتي تشكل ما نسبته 33% من قيمة شراء العقار، وسيتم دفع مبلغ 300 مليون ريال نقداً من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.

وأضافت أن الاتفاقية مشروطة بإتمام أعمال الفحص النافي للجهالة للأصل العقاري الجديد من الناحية القانونية والفنية، بالإضافة إلى أخذ الموافقات اللازمة حسب المتطلبات النظامية.

ويتوقع مدير الصندوق أن يكون أثر الاستحواذ إيجابيا على الصندوق، حيث سيضيف تنوع على أنشطة العقارات والتوزيع الجغرافي مع زيادة وزن عقارات الصندوق في العاصمة الرياض، وارتفاع العوائد ومتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي على عوائد الصندوق.