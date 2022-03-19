يُنظّم مجلس شؤون الأسرة، غدًا الأحد الموافق 20 مارس 2022، منتدى بعنوان “المرأة الخليجية: ريادة من أجل غدٍ مُستدام”، الذي تنعقد فعالياته عبر الاتصال المرئي على مدى يومين، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المقرر افتتاح أعمال المنتدى بكلمة لمعالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس شؤون الأسرة.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على مشاركة المرأة الخليجية في المواضيع ذات الأولوية، وتبادل الخبرات والتجارب بين دول مجلس التعاون بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة، بالإضافة إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون في مجال تمكين المرأة.

ريادة من أجل غدٍ مُستدام:

ويشتمل المنتدى على 3 جلسات رئيسة؛ الأولى تتناول “دور المرأة الخليجية في تحقيق الاستدامة البيئية” وتبحث تلك الجلسة التي تشارك فيها الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة كمتحدث رئيس، قضايا من أبرزها عرض الحلول المبتكرة وأفضل الممارسات في تحقيق الاستدامة البيئية، ومشاركة المرأة الخليجية الفعّالة في القضايا البيئية، وخاصة التغيُّر المناخي، ودور المرأة في صناعة الوعي البيئي في القطاعات المتعددة.

وتنعقد الجلسة الثانية للمنتدى تحت عنوان “المرأة الخليجية والتمكين الاقتصادي”، وتتولى الدكتورة لانا حسن بن سعيد رئيسة لجنة المرأة بالمجلس إدارة تلك الجلسة، التي تشهد عرضًا لتجارب دول مجلس التعاون نحو التمكين الاقتصادي للمرأة، والحلول المبتكرة وأفضل الممارسات الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديًّا، بجانب التحديات التي تواجه المرأة الخليجية في مجال قطاع العمل والأعمال.

أما الجلسة الثالثة فتبحث “دور المرأة الخليجية في التعاون الأمني”، وتديرها الدكتورة لجين الحقيل عضو لجنة المرأة بمجلس شؤون الأسرة وتُركّز تلك الجلسة على جهود دول مجلس التعاون في تمكين المرأة في الأمن السيبراني والقطاع العسكري والأمني، بالإضافة إلى دور المرأة الخليجية في مكافحة كل من المخدرات والإرهاب.

وأكدت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة أن انعقاد المنتدى يُشكّل فرصةً مهمةً لتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين الجهات المعنية بشؤون المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضحت أن جدول أعمال المنتدى يعكس مجموعة متنوعة من القضايا التي تُبرز أهمية تفعيل دور المرأة في المجتمع وتمكينها لتكون شريكًا رئيسًا وفاعلًا في صُنع المستقبل الواعد، فضلًا عن إسهام المرأة الخليجية في مسيرة التنمية، ومجابهة مختلف التحديات التي تواجه المجتمع.

ونوّهت أن التوصيات التي ستخرج عن المنتدى ستساعد في بلورة رؤى مشتركة تُعزّز من مسيرة التعاون بين الدول الخليجية فيما يتعلق بقضايا المرأة.