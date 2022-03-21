أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون الإدارية والتطويرية النسائية اليوم “مبادرة صناعة الكوادر النسائية المؤهلة لموسم رمضان” عن بعد.

زيادة إنتاجية الموظفات

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون النسائية جوزة بنت محمد المسعودي أن البرنامج التدريبي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدات الحرمين الشريفين استعدادًا للموسم المبارك من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات والتي تعكس بشكل إيجابي على زيادة إنتاجية الموظفات وقدرتهن على أداء المهام.

حزمة من البرامج

وبينت المسعودي أن المبادرة تشمل حزمة من البرامج يقدمها نخبة من المتخصصين وهي :برنامج “عظمة المكان والزمان وشرف خدمة ضيوف الرحمن” ، وبرنامج “مفاهيم الإتكيت” ، وبرنامج” التميز في تنظيم الحشود بالمسجد الحرام”، وبرنامج “الأمن الفكري”.