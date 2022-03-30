أوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام، الشيخ بدر الفريح، أن التسجيل في خدمة الاعتكاف سيكون اعتبارًا من أول رمضان وحتى اليوم الخامس.

وقال الفريح: إن التسجيل سيكون عبر تطبيق الحرمين الشريفين أو موقع الرئاسة الإلكتروني، إلى جانب التسجيل يدويًّا عبر كبينة متابعة شؤون المعتكفين، أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام.

خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام:

وأشار إلى ضرورة التعاون مع العاملين وعدم مخالفة الأنظمة المتبعة داخل المسجد الحرام، ومراعاة الشروط والضوابط المتعلقة بالاعتكاف.

وأكد الشيخ بدر الفريح، أن رئاسة الحرمين تخلي مسؤوليتها في حال فقدان أغراض المعتكفين.

يذكر أن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس البشرى أعلن في وقت سابق، عودة الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.

وقال السديس: نزف البشرى بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة، وسيتم إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريبًا.

2000 تصريح للسفر الرمضانية: