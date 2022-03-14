أكد المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا أن فريقه الشباب كان الأفضل خلال مواجهة الاتحاد، مشيرًا إلى أن لاعبي الليوث أهدروا العديد من الفرص أمام المرمى.

شاموسكا يؤكد أن الشباب كان الأفضل:

وعلق شاموسكا قائلًا: “الشباب كان أفضل من الاتحاد في كل شيء.. الشباب خلق العديد من الفرص السانحة له من أجل تسجيل الأهداف، وكان الأفضل، ولكن اللاعبين أضاعوا الفوز أمام مرمى”.

وشدد المدير الفني البرازيلي خلال تصريحاته للناقل الحصري على أنه ظل أسبوعًا كاملًا يحذر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من أسلوب ضغط الاتحاد، مؤكدًا أن الفريق فقد عديد الكرات في الخلف.

وبشأن تواجد نواف العابد على مقاعد بدلاء الشباب، شدد شاموسكا على أنه اضطر إلى المقارنة مع كارلوس جونيور وهتان باهبري، مضيفًا: “ولكن نواف يظل لاعبًا مميزًا ومهاريًّا، وقدم مباريات جيدة في الفترة الأخيرة”.

الاتحاد يفوز بثنائية:

ولعب الشباب ضد الاتحاد على إستاد الأمير فهد بن فيصل في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العميد بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع نادي الاتحاد رصيده إلى 57 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند 46 نقطة في المركز الثاني.