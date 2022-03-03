بكى جندي روسي وقع في الأسر، وذلك خلال تقديم الأوكرانيين له الطعام والشاي، واتصلوا بوالدته ليخبروها أنه بخير، وذلك في تصرف حضاري وإنساني من جانب الشعب الكرواتي.

Remarkable video circulating on Telegram. Ukrainians gave a captured Russian soldier food and tea and called his mother to tell her he’s ok. He breaks down in tears. Compare the compassion shown here to Putin’s brutality. pic.twitter.com/KtbHad8XLm

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 2, 2022

بكاء أسير روسي

وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر الجندي الأسير، محاطًا بعدة أشخاص وسيارات، وهو يحتسي الشاي ويتناول بعض الأطعمة من المعجنات بنهم شديد من شدة الجوع، بينما تحمل امرأة هاتفًا محمولًا في مكالمة فيديو مع والدته، حتى تطمئن عليه، بينما انهمرت الدموع من عيني الجندي تأثراً بالموقف وحينما سمع صوت والدته.

العملية العسكرية الروسية:

ودخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية أسبوعها الأول، بالإعلان عن السيطرة على مدينة خيرسون الأوكرانية بشكل كامل من جانب القوات الروسية التي بدأت زحفها في الشرق الأوكراني 24 فبراير، معلنة أن عملياتها تأتي لحماية المدنيين في إقليم دونباس الذي يضم جمهوريتي دونتسك ولوجانسك واللتين اعترفت موسكو الشهر الماضي باستقلاليهما.