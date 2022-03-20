وزّع رجل الأعمال الأمريكي ويلي ويلسون، بما قيمته 200 ألف دولار من الوقود مجانًا في شيكاغو، حيث يمكن لكل مركبة الحصول على ما يساوي 50 دولارًا من الوقود إلى أن ينفد المبلغ.

مليونير يتبرع بما تساوي قيمته 200 ألف دولار من الوقود للناس.. شاهد طوابير السيارات التي تسبب بهاhttps://t.co/6erhFU9EpM pic.twitter.com/u8Lgsl2h7b

— CNN بالعربية (@cnnarabic) March 20, 2022

التبرع بالوقود مجانًا

ووثق مقطع فيديو أذاعته سي إن إن اصطفاف السيارات في 10 محطات مشاركة للتزود بالوقود، في خطوة تسببت بإحداث ازدحامات خلال فترة الذروة الصباحية مع امتداد طوابير السيارات لعدة أحياء.

من جانبه، قال رجل الأعمال المتبرع ويلسون، إنه سينظم عملية تبرع أخرى في 31 مارس وسوف يوسعها إلى المزيد من المحطات، مضيفًا أن شيكاغو مدينته ولا بد أن يساعد الناس ويشارك في مشاكلها.

وقالت إحدى المستفيدات من التبرع أنها ستستفيد من هذا العرض لأن الأسعار مبالغ فيها حيث وصل سعر الجالون الواحد 5 دولارات، بينما قال آخر أنه لم يصدق أن ذلك حقيقة حينما رأي الخبر في نشرة الأخبار، وحينما تأكد من صحة المعلومات نزل إلى محطة الوقود ليتزود مستفيدًا بالعرض حيث المحطة قريبة من منزله.