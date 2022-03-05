نشر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني مقطع فيديو وثق من خلاله هطول أمطار على طريق ملهم حريملاء شمال العاصمة الرياض اليوم السبت.

اكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

اللهم صيباً نافعاً

مطرنا بفضل الله ورحمته

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة بالصوت والفديو

طريق ملهم حريملاء شمال العاصمة الرياض اليوم السبت 1443/8/2هـ pic.twitter.com/FMgBfEOzq4 — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) March 5, 2022

توقعات طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط المملكة وتمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار قد تكون رعدية أحيانًا على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كذلك على مرتفعات جازان وعسير، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر مائج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط.