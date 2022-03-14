أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض طائرة هجومية تابعة لها لإصابات خلال مشاركتها لتنفيذ طلعات جوية في أوكرانيا.

تضرر طائرة هجومية روسية:

وأظهرت لقطات فيديو مصورة الإصابات الكبيرة التي تعرضت لها المقاتلة الروسية في جميع أجزائها، وبعض محركاتها، وذلك إثر تعرضها لهجمات صاروخية من قبل القوات الأوكرانية اليوم الاثنين.

وظهرت الطائرة وهي تجرها الأوناش على أرضية مدرج الهبوط.

مقتل ضابط استخبارات:

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش الروسي، مقتل أول ضابط في جهاز الاستخبارات العسكرية منذ بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وذلك في مدينة ماريوبول.

ولم تكشف السلطات الروسية أي تفاصيل تتعلق بمقتل الكابتن أليكسي غلوشاك البالغ من العمر 31 عامًا، من مدينة تيومين في سيبيريا؛ حيث اكتفت بالإشارة إلى مقتله في ماريوبول.

وخلال الـ 19 يومًا الماضية منذ بداية العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا فقد الجيش الروسي 12 قائدًا عسكريًّا، من بينهم 3 برتبة جنرال.

ضحايا ماريوبول:

من جانبها أعلنت أوكرانيا، اليوم، مقتل أكثر من 2500 مدني في مدينة ماريوبول المحاصرة من قبل الجيش الروسي نتيجة الهجمات.

وقال كبير مستشاري مكتب الرئاسة الأوكرانية، أوليكسي أريستوفيتش: إن التوتر مستمر في ماريوبول، وأوضح أنّ الجيش الأوكراني أحبط هجمات القوات الروسية ومحاولات السيطرة على المدينة.