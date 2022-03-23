رقص الملياردير الأمريكي ‏إيلون ماسك؛ احتفالًا خلال افتتاح مصنع عملاق لسيارات تسلا في العاصمة الألمانية برلين، وسط تصفيق حار من الحضور.

ووثقت مقاطع فيديو رقصًا مثيرًا لأغنى رجل في العالم، وسط سيارات مصنعه الفارهة في الافتتاح، والذي استضاف خلاله 30 عائلة ممن اشتروا سيارات تسلا، وسط إعجاب وتشجيع الحضور.

وشهد الحفل الذي أقامه ماسك حضور المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي وقف والتقط الصور التذكارية مع إيلون ماسك وسط السيارات.

والمصنع الضخم، الذي افتتحه إيلون ماسك، في ولاية براندنبورغ شرق ألمانيا، هو أول موقع إنتاج لشركة “تسلا” في أوروبا.