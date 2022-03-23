رقص الملياردير الأمريكي إيلون ماسك؛ احتفالًا خلال افتتاح مصنع عملاق لسيارات تسلا في العاصمة الألمانية برلين، وسط تصفيق حار من الحضور.
— Baher Esmail (@EsmailBaher) March 23, 2022
إيلون ماسك يفتتح مصنعًا:
ووثقت مقاطع فيديو رقصًا مثيرًا لأغنى رجل في العالم، وسط سيارات مصنعه الفارهة في الافتتاح، والذي استضاف خلاله 30 عائلة ممن اشتروا سيارات تسلا، وسط إعجاب وتشجيع الحضور.
وشهد الحفل الذي أقامه ماسك حضور المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي وقف والتقط الصور التذكارية مع إيلون ماسك وسط السيارات.
والمصنع الضخم، الذي افتتحه إيلون ماسك، في ولاية براندنبورغ شرق ألمانيا، هو أول موقع إنتاج لشركة “تسلا” في أوروبا.
ماسك يتحدى بوتين:
وفي وقت سابق دعا ماسك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواجهته في عراك “رجل لرجل”، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال ماسك في تغريدة على تويتر: “أنا هنا أتحدى فلاديمير بوتين. لعراك رجل لرجل”، مضيفًا أن “الرهانات هي أوكرانيا”.
أغنى رجل في العالم:
ويعتبر إيلون ماسك رئيس “تسلا” التنفيذي، أغنى رجل في العالم بفارق 47.6 مليار دولار عن الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس أمازون.
ويبلغ صافي ثروة ماسك نحو 218.9 مليار دولار، رغم تكبده خسائر قدرها 10.2 مليار دولار، بما يعادل 4.65% من إجمالي ثروته، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
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