دعا الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لزيارة أوكرانيا، واصفًا إياها بأنها “رمز للتضامن” خلال جولته إلى أوروبا الأسبوع المقبل.

بايدن يزور أوروبا

ووصف بوروشنكو، في حديث لقناة سي إن إن، بايدن بأنه صديق جيد جدًا له وصديق جيد جدًا لأوكرانيا، مضيفًا أن زيارة بايدن ستكون خطوة صائبة للغاية لإثبات أن العالم بأسره يقف مع أوكرانيا ضد روسيا.

كما دعا بوروشنكو إلى زيادة العقوبات ضد روسيا.

وتابع: “نحتاج إلى إعطاء خطوات إضافية لزيادة العقوبات وزيادة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا لجعل بوتين يعود إلى روسيا”.

من المقرر أن يسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بروكسل لحضور قمة الناتو في 24 من شهر مارس الحالي.

زيلنيسكي يجدد التفاوض

وفي وقت سابق جدد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، دعوته للتفاوض المباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن زيلينسكي حذر من أنه إذا فشلت محاولات التفاوض، فقد يعني ذلك أن القتال بين البلدين سيؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

وقال الرئيس الأوكراني، في مقابلة خاصة مع قناة CNN، صباح الأحد: “أنا مستعد للتفاوض مع بوتين، وكنت جاهزًا لذلك خلال العامين الماضيين، وأعتقد أنه بدون مفاوضات، لا يمكننا إنهاء هذه الحرب”.

وأضاف: “إذا كانت هناك فرصة بنسبة 1٪ لوقف هذه الحرب، أعتقد أننا بحاجة إلى اغتنام هذه الفرصة، نحن بحاجة للقيام بذلك، أستطيع أن أقول لكم عن نتيجة هذه المفاوضات – على أي حال، نحن نخسر أشخاصًا أبرياء يومًيا”.

التفاوض مع بوتين

وتابع: “القوات الروسية جاءت لإبادتنا وقتلنا، وجيشنا قادر على توجيه ضربة قوية، نحن قادرون على الرد للحفاظ على كرامة شعبنا لكن، لسوء الحظ، لن يحافظ ذلك على الأرواح، لذا أعتقد أنه يتعين علينا استخدام أي صيغة، أي فرصة من أجل الحصول على إمكانية التفاوض، وإمكانية التحدث مع بوتين ولكن إذا فشلت هذه المحاولات، فهذا يعني أن هذه حرب عالمية ثالثة “.