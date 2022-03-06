أظهر مقطع فيديو آثار القصف الروسي في إربين بضواحي كييف؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في المنازل وأجبر السكان على مغادرة منازلهم.

وبحسب المقطع الذي بثته قناة العربية فقد ساعد الجيش الأوكراني الأهالي على الإجلاء من منازلهم؛ تفاديًا لوقوع المزيد من الهجمات.

محاصرة كييف

يأتي هذا فيما تحاصر القوات الروسية العاصمة الأوكرانية من أكثر من اتجاه في محاولة لدخولها لكن لا تزال المقاومة الأوكرانية تفلح في صد الهجمات.

قصف روسي عنيف

وأفادت العربية بوجود محاولات روسية لدخول العاصمة من المنطقة الشمالية، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الحادي عشر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 2203 من مواقع البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، فيما أعلنت سلطات ماريوبول بدء إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية في الـ10 بتوقيت غرينتش، كما أعلنت السلطات الروسية إجلاء نحو 6500 أوكراني من دونيتسك ولوغانسك إلى روستوف الروسية.

حكومة منفى

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post أشارت أمس إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستعدون لحكومة أوكرانية في المنفى، وأنهم يزودون أوكرانيا بأسلحة ومعدات قد تكون حاسمة في مرحلة حرب الشوارع.

ومن المقرر أن تعقد يوم الاثنين المقبل الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدين من روسيا وأوكرانيا لوقف الصراع، ورغم غياب التفاؤل بنتائج كبيرة إلا أن الأمل معقود على اتفاقات محدودة تقلل من حدة المعارك الجارية الآن.