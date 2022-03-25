تداول مغردون مقطع فيديو لمزاد علني، حيث بيع جمل، بـ7 ملايين ريال في إحدى المناطق بالمملكة.

جمل بـ 7 ملايين ريال:

وظهر في الفيديو، أحد الأشخاص يقف وسط عدد من المواطنين الحاضرين خلال مزاد علني يباع فيه الجمال، ليوثق ارتفاع المزاد على الجمل المباع، حيث بدأ مقطع الفيديو حينما كان سعر الجمل 5 ملايين، ثم ارتفع الرقم تدريجيًّا ليصل إلى 6 ملايين ريال، قبل أن يستقر في نهاية المطاف إلى 7 ملايين ريال.

وبحسب الفيديو فإن المزاد انتهى ببيع الجمل بـ7 ملايين ريال وسط تصفيق الحاضرين، حيث قال أحد الحضور: “الله يبارك له بيع بقيمة 7 مليون”.