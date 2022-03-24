أعلنت البحرية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن قواتها نجحت في تدمير سفينة إنزال روسية كبيرة قرب ميناء بيرديانسك جنوب البلاد، صباح اليوم.

Full video of morning events in the port of #Berdyansk. pic.twitter.com/dU5fNhx8li

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

تدمير سفينة روسية في بيرديانسك

وقال بيان البحرية الأوكرانية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية، إن سفينة الإنزال الكبيرة الروسية (أورسك) دمرت قرب ميناء بيرديانسك، المطل على بحر آزوف جنوب شرقي أوكرانيا، كما نشر البيان صور ومقاطع مصورة لحرائق وأعمدة دخان كثيفة في الميناء.

وميناء بيرديانسك له أهمية استراتيجية كبرى لروسيا، حيث تعتمد عليه لتوصيل المعدات والذخيرة والجنود إلى المناطق الجنوبية من أوكرانيا.

تواصل العملية العسكرية الروسية

ميدانيًا تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دخلتها اليوم يومها الثلاثين وسط جهود دولية حثيثة لوقف القتال والجلوس على طاولة المفاوضات.

ورصدت عدة انفجارات ليلا في بلدة زورافليفكا، بمنطقة بيلغورود، الواقعة بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما لم تقع إصابات بين السكان، حسب منشور لحاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف.

قمة الناتو

ويناقش قادة الناتو خلال قمة الحلف في بروكسل اليوم الخميس تحديث نظام الردع والدفاع، وستكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تكوين أربع مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من الحلف.