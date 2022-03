أعلنت البحرية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن قواتها نجحت في تدمير سفينة إنزال روسية كبيرة قرب ميناء بيرديانسك جنوب البلاد، صباح اليوم.

Full video of morning events in the port of #Berdyansk. pic.twitter.com/dU5fNhx8li

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022