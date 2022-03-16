أقدم جنود روس على قتل مدني أعزل من السلاح، بدم بارد، بعد أن خرج من سيارته ورفع يديه لكنهم فاجأوه بطلقات نارية أردته قتيلًا في الحال.

#Putin spricht von einer Spezialaktion in der #Ukraine, die sich nicht gegen Zivilisten richte. Eine Drohne filmte allerdings wenige Kilometer westlich von Kiew, wie ein Zivilist von offenbar russischen Soldaten erschossen wird. #ZDFfrontal exklusiv, mehr zum Krieg 21.15 Uhr @ZDF pic.twitter.com/1FDdD7v9Ww

— frontal (@ZDFfrontal) March 15, 2022

جنود روس يقتلون مدنيا

وأظهر فيديو بثته قناة (ZDF) الألمانية، أمس الثلاثاء، إطلاق جنود روس النار على مدني رفع يديه بعد نزوله من سيارته على طريق قرب العاصمة الأوكرانية كييف، فيما وثقت طائرة مسيرة، الحادثة التي تزيد الشكوك حول ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأوضحت القناة أن الفيديو سجل بتاريخ 7 مارس 2022، عندما كان المصور يستخدم الطائرة المسيرة لتصوير الطريق السريع “E40″، على بعد بضعة كيلومترات غرب العاصمة كييف وشمال الطريق السريع، حيث سيطر الروس على مناطق بضواحي كييف، وقد تقدموا باتجاه E40.

والتقطت الطائرة المسيرة صورًا لموقع دبابة روسية على بعد أمتار قليلة من محطة وقود، وبجانبها سيارة متضررة، وهي تقف على جانب الطريق بين أشجار.

وكان المدني الأوكراني يقود سيارته نحو وسط كييف، وعندما لاحظ الدبابة الروسية قام بالالتفاف، واستدار بسيارته نحو الاتجاه المعاكس، وأوقفها على جانب الطريق، ونزل منها رافعًا يديه، بحسب القناة، مضيفة أنه بعد قتله قام جنود روس من طاقم الدبابة بالركض نحوه، وسحبوا جثته إلى جانب الأشجار.

تكثيف الهجوم

واشتد الهجوم الروسي على أوكرانيا في يومه الـ21، مع فرض سلسلة من الضربات على كييف تحت حظر التجول، على الرغم من استئناف المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتنازلات كبيرة من الرئيس الأوكراني، الذي قيل إنه مستعد للتخلي عن عضوية الناتو.

ومع ذلك، تنتظر العاصمة المهجورة زيارة رؤساء الوزراء البولنديين ماتيوز موراويكي والتشيكي بيتر فيالا والسلوفيني يانيز جانسا، الذين غادروا بولندا يوم أمس الثلاثاء بالقطار للقاء الرئيس زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس تشميغال، بحسب صحيفة لوسورا الفرنسية.

وقالت الصحيفة: إنهم يعتزمون إعادة تأكيد الدعم المطلق من الاتحاد الأوروبي بأكمله لأوكرانيا وتقديم حزمة شاملة من تدابير الدعم، وفقًا لما ذكرته وارسو، متابعة: لم نكن نعرف متى سيصلون. بعد الساعة 11 صباحًا بتوقيت جرينتش بقليل، عبروا لفيف، على بعد 550 كيلومترًا غربي كييف، وفقًا لمكتب رئيس الحكومة البولندية.