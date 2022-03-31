لا تزال فرق الدفاع المدني ( الإطفاء الوطني ) تكافح حريق المباركية الذي اندع في السوق التراثي الذي يضم مئات المحال في العاصمة الكويتية الكويت.

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن 8 فرق قوامها قرابة 80 إطفائيًا لا تزال تكافح الحريق الذي أتى على 20 محلًا في السوق.

ميدانيًا وصل إلى موقع الحريق وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد النواف الجابر الصباح حيث تابع بنفسه عملية إخماد الحريق.

صعوبة إخماد حريق المباركية

ونقلت صحيفة القبس عن مصادر ميدانية القول إن الحريق انتشر بسرعة كبيرة بسبب طبيعة الموقع والمواد المحترقة، لافتًا إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات حتى الآن.

كما حذر مصدر إطفائي من خطورة الانهيارات المتوقع حدوثها على رجال الإطفاء وعلى المتواجدين في موقع حريق المحلات التجارية في سوق السلاح بسبب طبيعة الموقع.

ولفت إلى أن وجود سوائل سريعة الاشتعال ومحولات كهربائية تصعب من مهام رجال الإطفاء، وتساهم في انتشار النيران بسرعة كبيرة، مؤكدًا أن هذا النوع من المواد يتم التعامل معه باستخدام الرغوة وليس المياه.

من جهة أخرى ناشدت قوة الإطفاء العام المواطنين والمقيمين بعدم التجمهر في منطقة حريق سوق المباركية. وطالبت قوة الإطفاء الجميع بإفساح الطرق المؤدية إليه لتسهيل مهمة رجال قوة الإطفاء العام وفرق الطوارئ.

سوق تراثي

يذكر أن سوق المباركية يضم العديد من الأسواق المتلاصقة ويزخر بأنواع وفيرة من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية والاستهلاكية والحلويات الشعبية والتمور والعسل ومحلات العطارة والملبوسات الرجالية والنسائية.